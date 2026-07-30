DS DANSUK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DS DANSUK äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 155,02 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DS DANSUK -301,980 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DS DANSUK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 310,08 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 221,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at