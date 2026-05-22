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22.05.2026 06:31:29
DS Plattformen Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DS Plattformen Registered B präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
DS Plattformen Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143,7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 98,9 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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