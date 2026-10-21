Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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21.10.2026 13:20:00
DSA: Brüssel geht gegen Booking.com wegen Betrugsmaschen vor
Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen Booking.com eingeleitet. Sie wirft dem Unternehmen unter anderem vor, nicht genug gegen Betrugsversuche zu tun.
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