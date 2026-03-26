Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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26.03.2026 13:02:00
DSA: EU-Kommission nimmt Snapchat und Pornoplattformen ins Visier
Die EU-Kommission hat heute bekannt gegeben, dass sie von großen Erotikplattformen und Snapchat bessere Altersverifikation fordert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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