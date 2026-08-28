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28.08.2026 06:31:29
DSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DSC stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
DSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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