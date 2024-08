DSGV: Sparkassen vergeben wieder mehr Kredite

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kreditgeschäft der Sparkassen hat sich nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) im ersten Halbjahr 2024 positiv entwickelt. Insgesamt wurden demnach 65,7 Milliarden Euro an neuen Darlehen zugesagt. Das entspreche einem Plus von knapp 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Wir liegen damit über den zugegebenermaßen schwachen Werten des Vorjahres. Während die Nachfrage im Unternehmenskreditgeschäft bislang sehr verhalten verläuft, sehen wir bei den Krediten an Privatpersonen einen Aufwärtstrend - wenn auch auf noch niedrigem Niveau", sagte DSGV-Präsident Ulrich Reuter.

Insgesamt wurden laut DSGV 24,8 Milliarden Euro an neuen Krediten an Privatpersonen zugesagt. Das entspreche einem Plus von 16,3 Prozent. Eine Trendumkehr gebe es inzwischen wieder bei den privaten Immobilienfinanzierungen. Die Neuzusagen lagen hier laut den Angaben im Juni 21,5 Prozent über dem Vorjahr. Seit Jahresbeginn wurden demnach 19,3 Prozent mehr private Immobilienfinanzierungen zugesagt als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das seien allerdings immer noch rund 50 Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022. "Das Zinsniveau ist zuletzt wieder leicht gesunken und die Löhne teilweise kräftig gestiegen. Das macht die Entscheidung für die eigene Wohnung oder das eigene Haus grundsätzlich leichter", so Reuter.

Der DSGV-Präsident verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Baukosten, insbesondere auch die Baunebenkosten, dringend gesenkt werden müssten. "Rund 37 Prozent der Baukosten sind von der öffentlichen Hand verursacht. Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer, Vorgaben zum sozialen Wohnungsbau, kommunale Auflagen, technische Bestimmungen sowie Normen und Qualitätsstandards." Bei der Grunderwerbsteuer, bei den Auflagen und durch mehr Standardisierung könnten schnell Effekte erzielt werden. "Wohnen muss eine echte politische Priorität werden", forderte Reuter.

Die Kreditnachfrage im gewerblichen Kreditgeschäft verlaufe bislang sehr verhalten. Im Halbjahresvergleich seien mit insgesamt 37 Milliarden Euro 2,1 Milliarden Euro an neuen Krediten für Unternehmen und Selbstständige weniger zugesagt worden, ein Minus von 5,4 Prozent. Immerhin seien im Juni mit einem Plus von über 4,0 Prozent erstmals wieder mehr Kredite zugesagt worden als im entsprechenden Vorjahresmonat. Insgesamt waren laut DSGV die Betriebsmittel- / Investitionskredite um 9,7 Prozent rückläufig, während das Geschäft mit den gewerblichen Wohnungsbaukrediten wieder um 6,3 Prozent zugelegt hat. Der Kreditbestand bei den Sparkassen sei mit einem Plus von 0,2 Prozent respektive 2,2 Milliarden Euro stabil und liege bei 1.022,7 Milliarden Euro.

