Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
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11.06.2026 15:58:00
DSGVO: Gericht reduziert Millionen-Buße für Deutsche Wohnen deutlich
Die Berliner Datenschutzbehörde hatte gegen den Immobilienkonzern ein Bußgeld von 14,5 Millionen Euro verhängt. Nach Jahren vor Gericht fiel jetzt ein Urteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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