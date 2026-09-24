Traeger Aktie
WKN DE: A3CWBD / ISIN: US89269P1030
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24.09.2026 15:58:00
DSGVO-Falle Smart Glasses: Datenschützer warnen Träger vor Rechtsverstößen
Die Datenschutzkonferenz (DSK) stellt klar: Beim Filmen Dritter haften Nutzer. Eine LED reicht als Information nicht aus. Die DSK sieht die Politik gefordert.
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