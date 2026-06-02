|
02.06.2026 06:31:29
DSJ Communications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DSJ Communications präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DSJ Communications ein EPS von -0,170 INR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,67 Prozent auf 15,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 78,90 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 99,76 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.