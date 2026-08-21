DSM-Firmenich Aktie

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WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797

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Patentverletzung? 21.08.2026 09:31:39

DSM-Firmenich-Aktie fällt: Duftstoffhersteller geht in China gegen Patentverletzung vor

DSM-Firmenich-Aktie fällt: Duftstoffhersteller geht in China gegen Patentverletzung vor

DSM-Firmenich hat in China eine Patentverletzungsklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eingereicht.

Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen. Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.

An der SIX zeigt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 0,59 Prozent leichter bei 83,60 Franken.

/ra/cg/AWP/jha

KAISERAUGST (dpa-AFX)

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