DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
|Patentverletzung?
|
21.08.2026 09:31:39
DSM-Firmenich-Aktie fällt: Duftstoffhersteller geht in China gegen Patentverletzung vor
Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen. Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.
An der SIX zeigt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 0,59 Prozent leichter bei 83,60 Franken.
/ra/cg/AWP/jha
KAISERAUGST (dpa-AFX)
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Bildquelle: dsm-firmenich
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