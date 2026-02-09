DSM-Firmenich Aktie
DSM-Firmenich will Geschäft mit Tierernährung verkaufen
KAISERAUGST (dpa-AFX) - Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich will sich von seinem Geschäft mit Tierernährung und -gesundheit trennen. Dieses soll für 2,2 Milliarden Euro mehrheitlich an den Finanzinvestor CVC verkauft werden, teilte der schweizerisch-niederländische Konzern am Montag mit. DSM-Firmenich will aber einen Anteil von 20 Prozent an seiner Sparte Animal Nutrition & Health (ANH) behalten. DSM-Firmenich erzielte eigenen Angaben zufolge in dem Geschäftsbereich 2025 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und beschäftigte dort rund 8.000 Mitarbeiter. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Mit dem Verkauf des Geschäfts konzentriert sich das Unternehmen nun vollständig auf das Verbrauchergeschäft in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Beauty. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Geschäftsbereich "Feed Enzymes" an das dänische Biotechnologieunternehmen Novonesis für 1,5 Milliarden Euro veräußert.
Auch der deutsche Konkurrent Symrise will sich von einem Unternehmensteil trennen. Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller aus Holzminden kündigte erst jüngst an, sein Terpen-Geschäft verkaufen zu wollen./mne/niw/stk
