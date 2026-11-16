DSR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DSR hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 346,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DSR 457,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 82,47 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,66 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at