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17.08.2026 06:31:29
DSR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DSR äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 688,00 KRW. Im letzten Jahr hatte DSR einen Gewinn von -2,000 KRW je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DSR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 76,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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