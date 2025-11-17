DSR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DSR hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 457,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 202,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DSR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,66 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 74,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at