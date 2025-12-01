DSR Wire gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSR Wire stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 408,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DSR Wire 142,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 55,32 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,74 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at