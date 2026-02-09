09.02.2026 06:31:29

DSR Wire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DSR Wire hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 473,36 KRW gegenüber 352,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat DSR Wire mit einem Umsatz von insgesamt 58,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1728,03 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1965,000 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DSR Wire im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 227,35 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 215,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

