DSR Wire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DSR Wire hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 222,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 408,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,00 Milliarden KRW – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DSR Wire 55,32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at