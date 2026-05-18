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18.05.2026 06:31:29
DSR Wire präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DSR Wire hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 626,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 425,00 KRW erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 56,75 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DSR Wire 52,36 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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