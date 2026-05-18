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18.05.2026 06:31:29
DSR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DSR gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
DSR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 612,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 266,00 KRW je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,34 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DSR einen Umsatz von 74,08 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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