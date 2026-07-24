DSV A-S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DSV A-S lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,50 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,90 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,69 Milliarden DKK – ein Plus von 23,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DSV A-S 61,98 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 15,31 DKK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 74,68 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at