DSV A-S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSV A-S hat am 27.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 20,07 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DSV A-S 10,39 DKK je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,13 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 33,62 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,40 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 55,91 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at