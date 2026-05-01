DSV A-S präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DSV A-S hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,80 DKK, nach 11,90 DKK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 70,42 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,68 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,66 DKK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 70,31 Milliarden DKK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at