DSV A-S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DSV A-S hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,60 DKK, nach 8,70 DKK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DSV A-S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,70 Milliarden DKK im Vergleich zu 71,98 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 16,45 DKK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 78,43 Milliarden DKK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at