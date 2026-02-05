DSV A-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DSV A-S lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

DSV A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,80 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,20 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 71,69 Milliarden DKK gegenüber 43,51 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 15,11 DKK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 72,78 Milliarden DKK gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 34,30 DKK. Im letzten Jahr hatte DSV A-S einen Gewinn von 47,10 DKK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,53 Prozent auf 245,21 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,21 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 49,98 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 247,87 Milliarden DKK belaufen.

Redaktion finanzen.at