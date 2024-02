DSV A-S verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DSV A-S hat am 01.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,53 Milliarden DKK – eine Minderung von 28,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,23 Milliarden DKK eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 12,28 DKK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 37,92 Milliarden DKK erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 58,70 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 81,40 DKK je Aktie generiert.

DSV A-S hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 150,79 Milliarden DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 235,67 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 57,74 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 151,30 Milliarden DKK festgelegt.

Redaktion finanzen.at