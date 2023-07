DSV A-S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DSV A-S hat am 25.07.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,90 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 22,72 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 39,88 Prozent auf 37,73 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 62,75 Milliarden DKK gelegen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 15,09 DKK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 42,93 Milliarden DKK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at