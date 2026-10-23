DSV AS Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DSV AS Un lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,680 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat DSV AS Un 12,42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at