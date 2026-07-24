DSV AS Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DSV AS Un hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,93 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at