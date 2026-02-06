|
06.02.2026 06:31:28
DSV AS Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DSV AS Un äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat DSV AS Un im vergangenen Quartal 11,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DSV AS Un 6,22 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,42 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat DSV AS Un im vergangenen Geschäftsjahr 37,08 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DSV AS Un 24,10 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.