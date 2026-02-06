DSV AS Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DSV AS Un äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat DSV AS Un im vergangenen Quartal 11,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DSV AS Un 6,22 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,42 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat DSV AS Un im vergangenen Geschäftsjahr 37,08 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DSV AS Un 24,10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at