DSW A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DSW A hat am 09.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DSW A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 752,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 777,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at