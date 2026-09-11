DSW A präsentierte Quartalsergebnisse

DSW A veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 739,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 730,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at