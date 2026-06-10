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10.06.2026 06:31:29
DSW A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DSW A hat am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,360 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 696,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 686,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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