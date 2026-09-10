Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Russlandgeschäft
|
10.09.2026 06:06:00
DSW bringt Klage gegen Ottobock auf den Weg - Aktie im Blick
Es stelle "sich die Frage, ob die Darstellung des Russlandgeschäfts im Prospekt in ihrer Gesamtheit ein hinreichend vollständiges Bild vermittelte", teilte die Aktionärsvereinigung mit. Die Klage solle Klarheit bringen. Der Verein verweist unter anderem auf die staatlichen Beschaffungsstrukturen in Russland sowie die Rolle des russischen Sozialversicherungsfonds.
Hintergrund dürfte sein, dass Ottobock immer wieder betont, kein Geschäft mit dem russischen Militär zu machen. Auch dieser Aspekt wird in einer Mitteilung der Aktionärsvereinigung erwähnt.
Ottobock weist Vorwürfe zurück
Ottobock teilte mit, dass die Klageschrift bisher nicht vorliege. In einer Mitteilung bekräftigte das Unternehmen aber "ohne Einschränkungen die Integrität" seines Wertpapierprospektes sowie aller weiteren Kapitalmarktveröffentlichungen. Der Prospekt sei im Oktober von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin gebilligt worden.
Ottobock ging Anfang Oktober 2025 an die Börse. Seitdem hatte es immer wieder Kritik an dem Wertpapierprospekt sowie dem Russlandgeschäft gegeben. Das hatte auch den Aktienkurs gedrückt. Ottobock wies die Vorwürfe stets zurück.
Bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen hatte das Unternehmen über eine verstärkte Nachfrage aus Russland und der Ukraine berichtet. Das Geschäft mache allerdings nur einen geringen Teil des gesamten Europa-Geschäfts aus, sagte Ottobock-Chef Oliver Jakobi.
/xma/DP/stw
GÖTTINGEN/DUDERSTADT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ottobock
|
09.09.26
|EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|56,80
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.