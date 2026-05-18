DSwiss legte Quartalsergebnis vor

DSwiss hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 52,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at