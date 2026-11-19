DSwiss stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,36 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at