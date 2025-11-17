|
DSwiss stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DSwiss stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 57,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
