DT Cloud Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DT Cloud Acquisition hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

DT Cloud Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at