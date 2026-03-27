DT Cloud Star Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DT Cloud Star Acquisition hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DT Cloud Star Acquisition ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,290 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at