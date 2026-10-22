DT Cloud Star Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DT Cloud Star Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at