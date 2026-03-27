DT Cloud Star Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DT Cloud Star Acquisition veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte DT Cloud Star Acquisition einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at