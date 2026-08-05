DT Cloud Star Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DT Cloud Star Acquisition lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at