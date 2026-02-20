DT Midstream Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3CSTQ / ISIN: US23345M1071
|
20.02.2026 03:03:36
DT Midstream Inc. Profit Rises In Full Year
(RTTNews) - DT Midstream Inc. (DTM) revealed earnings for its full year that Increased, from last year
The company's earnings totaled $441 million, or $4.30 per share. This compares with $354 million, or $3.60 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.7% to $1.243 billion from $981 million last year.
DT Midstream Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $441 Mln. vs. $354 Mln. last year. -EPS: $4.30 vs. $3.60 last year. -Revenue: $1.243 Bln vs. $981 Mln last year.
