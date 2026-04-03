DTCOM-Direct To Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DTCOM-Direct To Company hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,03 BRL. Ein Jahr zuvor waren -13,350 BRL je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,51 Prozent auf 1,2 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 BRL. Im Vorjahr waren -102,470 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,95 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 5,91 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at