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18.05.2026 06:31:29
DTCOM-Direct To Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DTCOM-Direct To Company äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 41,84 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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