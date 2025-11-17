|
17.11.2025 06:31:29
DTCOM-Direct To Company SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DTCOM-Direct To Company SA ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DTCOM-Direct To Company SA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DTCOM-Direct To Company SA ein EPS von -89,120 BRL je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 3,1 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen BRL umgesetzt.
