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18.05.2026 06:31:29
DTCOM-Direct To Company SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
DTCOM-Direct To Company SA ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DTCOM-Direct To Company SA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 41,78 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DTCOM-Direct To Company SA -0,010 BRL je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,12 Prozent auf 1,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte DTCOM-Direct To Company SA 1,8 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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