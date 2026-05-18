DTCOM-Direct To Company SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DTCOM-Direct To Company SA ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DTCOM-Direct To Company SA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 41,78 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DTCOM-Direct To Company SA -0,010 BRL je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,12 Prozent auf 1,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte DTCOM-Direct To Company SA 1,8 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at