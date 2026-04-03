03.04.2026 06:31:29

DTCOM-Direct To Company SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DTCOM-Direct To Company SA äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,210 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,51 Prozent auf 1,2 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte DTCOM-Direct To Company SA 1,6 Millionen BRL umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 BRL beziffert. Im Vorjahr waren -102,330 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,95 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 5,91 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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