DTCOM-Direct To Company SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DTCOM-Direct To Company SA hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

DTCOM-Direct To Company SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DTCOM-Direct To Company SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen BRL im Vergleich zu 3,1 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at