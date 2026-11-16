|
16.11.2026 06:31:29
DTCOM-Direct To Company SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DTCOM-Direct To Company SA hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
DTCOM-Direct To Company SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DTCOM-Direct To Company SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen BRL im Vergleich zu 3,1 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.