DTCOM-Direct To Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DTCOM-Direct To Company hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 BRL. Im Vorjahresviertel hatte DTCOM-Direct To Company -0,010 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 119,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,1 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at