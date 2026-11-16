DTCOM-Direct To Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DTCOM-Direct To Company hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DTCOM-Direct To Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 3,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at